Taraftardan İbrahim Hatipoğlu'na "Sen anca pasta yersin!"

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Galatasaraylı bir taraftar AZ Alkmaar maçının ardından başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'na tepki gösterdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım aldığı ağır mağlubiyet sonrası turu zora sokarken taraftarlarını üzdü.

Maçın ardından stadyumda bulunan bir Galatasaray taraftarı sarı kırmızılı kulübün başkanvekili İbrahim Hatipoğlu’na: “Sen anca pasta yersin!” diyerek tepkisini gösterdi.

PASTA FOTOĞRAFI

Taraftarın tepkisini dile getirdiği pasta olayı ise yakın zamanda gerçekleşmişti. GSYİAD üyeleri ile birlikte üzerinde "O sene bu sene" yazan UEFA Avrupa Ligi kupası pastası kesen İbrahim Hatipoğlu bu kareyi vermişti.

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