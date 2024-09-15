Taraftardan Şenol Güneş için sürpriz hazırlık

Düzenleme: Kaynak: 61 Saat
Taraftardan Şenol Güneş için sürpriz hazırlık

Bu akşam oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması için Sadakat Armaya isimli taraftar grubunun Şenol Güneş için 30 metrelik özel bir koreografi yaptığı aktarıldı.

11 yıl sonra yeniden Trabzonspor’un başına geçen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş bu akşam evinde zorlu Beşiktaş’ı ağırlayacak. Trabzonspor’un taraftar grubu bu akşam Güneş için özel bir koreografi hazırladı.

Süper Ligin en zorlu ilk maçı bu akşam Trabzon’da oynanacak. Saat 20.00’da Kara Kartal, Bordo Mavili ekibe konuk olacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.

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GÜNEŞ’E ÖZEL KOREOGRAFİ

Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği maçta tecrübeli teknik adam Şenol Güneş için de bir sürpriz yapıldı. Sezonun en kritik maçında stat tam kapasite olacak.

Şenol Güneş için Sadakat Armaya isimli Trabzonspor taraftar grubu Güney tribününde özel bir hazırlık yaptı. Güneş be vuslat temalı çalışmaya tüm gruplarında da destek vereceği öğrenildi. Güneş için yapılan koreografinin 30 metre olacağı ifade edildi.

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