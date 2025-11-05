32 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'a geldiğinden beri taraftarların sevgilisi oldu. Takımının art arda şampiyonluklar kazanmasında büyük rol oynayan Arjantinli forvet tribünlerde "Aşkın olayım" şarkısıyla özdeşleşti. Sarı-kırmızılı formayla bugüne dek 100 maça çıkan Arjantinli Icardi 67 gol atarken 22 asist yaptı. Ancak geçen sezon Nijeryalı Victor Osimhen'in takıma gelişi ve yaşadığı sakatlık Icardi'yi geri palana attı. Sezon başında fiziksel açıdan hazır olmayan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta 533 dakika şans buldu. Rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.

Sözleşmesinde son 8 aya girilen Arjantinli golcü, ocak ayından itibaren Galatasaray'ın izni olmadan yeni takımına imza atma hakkına sahip olacak. Böylece oyuncu sarı kırmızılılara bonservis kazandırmadan sezon sonu veda edecek. Galatasaray yönetiminin Icardi'ye yeni sözleşme önerme konusunda tereddütlü olduğu biliniyor.

'KULÜP TAVRINDAN HOŞNUT DEĞİL'

Icardi'nin durumuyla ilgili Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen'den yeni bir iddia geldi. Radio Mitre'ye konuşan Juan Etchegoyen şunları söyledi: "Bugün çok güvenilir bir kaynakla konuştum ve bana 'Icardi'nin sözleşmesinin mevcut şartlarla yenilenmesi imkansız' dedi. Icardi cephesi Galatasaray'dan yeni sözleşme için teklif almayacak çünkü kulüp yönetimi sergilediği davranışlardan hoşnut değil.

GECE KULÜPLERİNDE KOLTUK DEĞNEKLİ FOTOĞRAF İLİŞKİYİ BOZDU

Sarı-kırmızılı yönetimi Icardi'yle birçok konuda ters düştü. Her şey geçen yıl yaşadığı sakatlıktan sonra başladı. Kulüp Icardi'ye iyileşme sürecini İstanbul'da geçirmesini söyledi ancak o Arjantin'e geldi ve koltuk değnekleriyle gece kulüplerinde görüldü. Her şey orada başladı.

MAAŞTA İNDİRİM İSTİYORLAR

Galatasaray, Icardi'ye bugün ödediği maaşı ödemeye devam etmek istemiyor. Düşünceleri, Icardi'nin maaşında yarı yarıya indirime gitmesi ancak Icardi buna hiç sıcak bakmıyor. Taraftarın Icardi'yi sevdiğini biliyorlar ancak onu gelecek sezon kadrosunda düşünmüyorlar. Icardi'nin durumu kulüp yönetimi için öncelikli değil. Mevcut şartlarda sözleşmesinin yenilenmesi imkansız."