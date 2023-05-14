Taraftarın 'Ali Koç istifa' eylemine sert eleştiri. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde bir taraftarın Cumhurbaşkanlığı oy pusulasına "Ali Koç istifa" yazısını yazması üzerine sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

Taraftarın 'Ali Koç istifa' eylemine sert eleştiri. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

14 Mayıs Pazar günü Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Sosyal medyada dolaşıma giren Ali Koç paylaşımı ise büyük tepki çekti.

FOTOĞRAFA ELEŞTİRİ YAĞDI
Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasının üzerine "Ali Koç istifa!" yazdığı paylaşım sosyaş medyada diğer taraftarlar tarafından büyük tepki çekti. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafa eleştiri yağdı.

"PAYLAŞIM YANLIŞI TEŞKİL EDİYOR"
Kullanıcılar, fotoğrafı paylaşan taraftarı oyunu geçersiz kıldığı için sert sözlerle eleştirdi. Fotoğrafa yorum yapanlar, paylaşımın yanlış örnek teşkil ettiğini belirtirken, oy pusulasını geçersiz kılacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

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