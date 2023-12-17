Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu

Fotoğraflar: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı evinde Halkbank ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçta Halkbank sarı-kırmızılıları 3-1 (18-25, 15-25, 25-19, 18-25) mağlup etti.
Bu galibiyet ile puanını 32'ye çıkaran Halkbank Efeler Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu.
27 puanda kalan Galatasaray ise 4. sıradaki yerinde kaldı.
Önümüzdeki hafta Galatasaray Ziraat Bankası ile Halkbank ise Fenerbahçe ile mücadele edecek.