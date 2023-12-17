Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu

Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Evinde Halkbank ile karşılaşan Galatasaray rakibine 3-1 mağlup oldu.
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 1

Fotoğraflar: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı evinde Halkbank ile karşı karşıya geldi.

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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 2

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçta Halkbank sarı-kırmızılıları 3-1 (18-25, 15-25, 25-19, 18-25) mağlup etti.

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Bu galibiyet ile puanını 32'ye çıkaran Halkbank Efeler Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu.

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27 puanda kalan Galatasaray ise 4. sıradaki yerinde kaldı.

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Önümüzdeki hafta Galatasaray Ziraat Bankası ile Halkbank ise Fenerbahçe ile mücadele edecek.

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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 33
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 34
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 35
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 36
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 37
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 38
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 39
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 40
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 41
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 42
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 43
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 44
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 45
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 46
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 47
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 48
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 49
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 50
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 51
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 52
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 53
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 54
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 55
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 56
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 57
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Taraftarın desteği yetmedi. Galatasaray evinde mağlup oldu 58
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