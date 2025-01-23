Taraftarın ıslıkladığı Muslera isyan etti! Okan Buruk ikna etmeye çalıştı ama…

Kaynak: Milliyet
Taraftarın ıslıkladığı Muslera isyan etti! Okan Buruk ikna etmeye çalıştı ama…

Galatasaray’da Dinamo Kiev maçı sonrası taraftarların ıslıkladığı Muslera isyan etti. Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşen Uruguaylı kaleci ikna çabalarına rağmen sezon sonu ayrılacağını söyledi.

Galatasaray’da 3-3 biten Dinamo Kiev maçında performansı nedeniyle taraftarın tepkisini alan Kaptan Fernando Muslera, sezon sonunda kesin olarak veda etme kararı aldı. Karşılaşmanın sonrasında, kendisine yapılan ıslıklı protestolara çok sinirlenen Uruguaylı kaleci, direkt soyunma odasına giderken, Teknik Direktör Okan Buruk’a, eliyle “Bitti” işareti yapmıştı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Dinamo Kiev maçı sonrası çok üzgün olduğu belirtilen tecrübeli eldivenin, takım arkadaşlarının kendisini sakinleştirmeye çalışmasına karşın gözlerinin dolduğu, “Bunu hak etmiyorum. Çok üzgünüm ama sorumlu bensem giderim. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum” dediği öğrenildi.

Okan Buruk ve yöneticilerin ise Uruguaylı eldivenle görüşerek, “Sen bu kulübün bir efsanesisin. Futbolda zaman zaman böyle dönemler olur ama sana destek olanların sayısı her zaman daha fazla. Bizim için bu sene önemli hedefler var ve senden asla vazgeçmeyiz” dedikleri belirtildi.

Galatasaray’da 428 Süper Lig maçına çıkarak Bülent Korkmaz’ın rekoruna ulaşan Fernando Muslera, toplamda 534 resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi.

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