Taraftarlar deliye dönecek! Victor Osimhen için şok gelişme

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynamasına rağmen kısa zamanda taraftarın sevgilisi olan Osimhen'in geleceği hala belirsizliğini korumaya devam ediyor. Nijeryalı golcü hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Juventus iddiaları son dönemde güçlenmişti. Hatta Galatasaray'ın da durumu yakından takip ettiği Osimhen'in vereceği karar göre forvet transferinde rotasını belirleyeceği öğrenilmişti.

JUVENTUS'TAN VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın bonservisini almak için uğraş verdiği Victor Osimhen ile adı anılan takımlardan Juventus'tan, Nijeryalı yıldız hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt geldi. Juventus Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile oynadıkları maç öncesi DAZN mikrofonlarına konuştu.

Giorgio Chiellini, basında çıkan Osimhen'in Juventus'a transfer olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Sayfaları doldurmanız gerekiyor. Gerçek şu ki hepimiz bugünkü maça odaklanmış durumdayız. Bizi güldüren çok fazla haber duyuyoruz. Bizim için en önemli şey Real'e karşı oynayacağımız maç ve bu turnuvada devam etmeye çalışmak." yanıtını verdi.

NAPOLI'DEN GALATASARAY'I SEVİNDİRECEK HAMLE

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve yaz kampı için Napoli’ye dönmeye hazırlanan Victor Osimhen, İtalyan ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı.

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Osimhen’i kamp kadrosuna almadı ve genç takıma gönderilmesini istedi. Nijeryalı yıldız bir takımla sözleşme imzalamazsa Napoli’de genç takımla antrenman yapacak.