İki kardeş kulüpten anlamlı hareket: Öğrencilere kırtasiye desteği

Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu taraftarları, Antakya ilçesinde bulunan İzmir Konteyner Kent ve Konya Konteyner kentte yaşayan öğrencilere kırtasiye malzeme yardımında bulundu.

2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı öncesinde Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu taraftarları, Antakya'daki İzmir Konteyner Kent ve Konya Konteyner Kent'te yaşayan öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Sosyal sorumluluk projesi, hayırseverlerin destekleri ve taraftar gruplarının kendi çabalarıyla yapıldı.

Mersin İdmanyurdu taraftarları ve Hatayspor Old School taraftar grubu, depremzede çocuklara kırtasiye malzemeleri teslim ederek eğitimlerine katkı da bulundu.

Mersin İdmanyurdu taraftarları, Hatayspor’u Mersin’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve iki kulübün kardeşliğinin devam edeceğini aktarırken, yardımların, bölgedeki çocuklara moral ve destek verdi.

Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Mersin ve Hatay'ın kardeş şehir olduğunu belirterek, bu sezon ortaya konulan kardeşliğe çok ihtiyaç duyduklarını vurgulamıştı.