İspanyol kulübü Real Betis, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı kalıcı olarak transfer etmek istiyor.

İspanya'da yayın yapan Fichajes sitesinin haberine göre, Amrabat sergilediği performansla taraftarlar ve teknik heyetin beğenisi kazandı.

Real Betis'in 29 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı belirtildi. Futbol istatistik sitesi Transfermarkt'a göre Amrabat'ın piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde.

Fenerbahçe'nin ise yükselişte olduğunu bildiği için Amrabat'ın satışı için aceleci davranmadığı ifade edildi.

Faslı oyuncu, Real Betis'le UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta, La Liga'da ise 5 karşılaşmada görev aldı. Henüz gol ya da asist yapamasa Amrabat oyunuyla beğeni topladı.

Taraftarlar da oyuncunun bonservisinin yarısını karşılamak için bağış kampanya başlatmıştı.