Galatasaray son maçında Mourinho ve Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

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Galatasaray son maçında Mourinho ve Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Galatasaray son maçına karnaval havasında çıktı. Galatasaray taraftarları yaptıkları kareografiyle çift kupalı takımına sevgisini gösterdi.

Süper Lig’i üst üste üçüncü kez şampiyon tamamlayan Galatasaray, sezonun son maçında karşılaştığı Başakşehir maçı karnavala dönüştü.

Başakşehir 5. yıldızını takan Galatasaray’ı stada çıkarken alkışladı, taraftar da müthiş bir kareografiye imza attı.

Galatasaray taraftarı, Başkan Dursun Özbek’in 8 yıl önce söylediği söylediği “Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız” sözünün asıldığı tribünde ilk önce dört yıldız görseli ve ‘Yükleniyor’ yazısı kareografiyle açıldı. Daha sonra “İlk ve Tek 5 yıldız kareografisi açıldı.

Kareografiyle Mourinho ve Fenerbahçe'ye de gönderme yapıldı.

İşte o kareografi:

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