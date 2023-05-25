Taraftarlar sahaya daldı kadın futbolculara saldırdı. Böyle holiganlık görülmedi

TFF Kadınlar 2. Lig B Grup’ta Bornova Hitab Spor’un 3-0 kazandığı maçın bitiş düdüğü sonrası sevinç için sahaya giren onlarca taraftardan bazıları, Konyaaltı Gençlikspor futbolcularına saldırdı.

Taraftarlar sahaya daldı kadın futbolculara saldırdı. Böyle holiganlık görülmedi

Editör: Barış Atakan

TFF Kadınlar 2. Lig B Grubu’nda liderlik mücadelesi veren Konyaaltı Gençlikspor ile Bornova Hitab Spor, 21 Mayıs Pazar günü Bornova İlçe Stadı’nda karşılaştı. Maçı İzmir temsilcisi 3-0 kazandı. Karşılaşma boyunca Bornova taraftarının tribünden hakaret ettiği Konyaaltı ekibinde futbolcular ve teknik heyet bitiş düdüğü sonrası saldırıya uğradı.

OYUNCU BAYGINLIK GEÇİRDİ
Karşılaşma bitiminde galibiyet sevinci için sahaya giren çok sayıda taraftardan bir grup, futbolculara saldırdı. Çıkan arbedede futbolculara tekme ve yumruk atıldı. Polis biber gazı kullanarak taraftarı sahadan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada futbolculardan Selen Didüz baygınlık geçirdi.

TAKIM POLİS EŞLİĞİNDE STATTAN AYRILDI
Polisin sahayı boşaltıp güvenlik önlemi aldığı sırada bazı taraftarlar takım otobüsüne taş ve yumurta attı. Polis gözetiminde sahadan ayrılan Konyaaltı Gençlikspor’un teknik heyeti ve futbolcularını taşıyan takım otobüsü, polis eşliğinde stattan ayrıldı.

FUTBOLCULAR TARAFTARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Konyaaltı Gençlikspor’dan 2 futbolcusu darp raporu aldı. Kulüp başkanı Ali Deniz ile futbolcular Özge Kayabaşı, Gülseren Avcı, Sude Apaydın, darp edildikleri gerekçesiyle taraftarlardan şikayetçi oldu. Kulüp yetkilileri, federasyondan maçın tekrar edilip tarafsız sahada farklı hakemlerle oynanmasını talep etti. Kulüp Başkanı Ali Deniz, İzmir’deki karşılaşmada rakip takımın taraftarının sahaya yabancı madde attığını ve futbolculara hakaret ettiğini anlattı.

"FUTBOLA YAKIŞMADI"
Maç bitiminde rakip takım taraftarının sevinç amacıyla sahaya girdiğini dile getiren Deniz, “Taraftardan bazıları sevinirken, bazıları da futbolcularımıza saldırdı. Teknik ekibimiz taraftarın arasında kaldı. Darbedildi, küfür edildi. Saha içerisinde polis saldırganlara biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olaylar sonrası futbolcularımızı soyunma odasına aldık. Takım otobüsümüze taş ve yumurta atıldı. Olaylar İzmir’e, futbola yakışmadı” diye konuştu.

"DARP RAPORU ALDIM"
Futbolculardan Gülseren Avcı, maç sonunda yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sahaya sürekli yabancı madde atıldı. Gergin bir ortam vardı. Biz baskı altındaydık. Yedek kulübesine saldırmaya çalışanlar oldu, tehdit edildik. Maç bitince taraftar sahada saldırdı. Koluma, elime yumruk yedim, morluklar var. Arkadaşlarım, beni saha içerisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Polis biber gazı sıkarak taraftarı uzaklaştırdı. Darp raporu aldım.”

"KADIN OLDUĞUMUZU UNUTTULAR"
Futbolculardan Sude Apaydın ise, “Taraftar bizim için motivasyon oluyor ama hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Kadın futbolunda bunları yaşamaktan dolayı çok kötü hissettim. Erkek taraftarın bize gözünü kırpmadan yumruk atması, kolumuzu, boğazımızı çizmesi, hakaret etmesi üzdü. Bizim kadın olduğumuzu da unuttular. Benim için çok üzücüydü” dedi.

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