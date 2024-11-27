Taraftarlar sahaya girip futbolcunun kafasını kırdı. Ortalık savaş alanına döndü

Malatya 1. Amatör Ligi A Grubu'nda hafta sonu oynanan Malatya Konakspor - 166 Malatya Gençlikspor mücadelesinin uzatma dakikalarında saha içi karıştı. Futbolcuların tartışması ile alevlenen olaylara saha dışındaki taraftarlar da dahil olunca saha bir anda karıştı. Jandarma ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği olaylar esnasında 1966 Malatya Gençlikspor'da bir futbolcu kafasına gelen taşla, yine iki futbolcu da vücutlarına gelen taşlarla yaralandı. Jandarmanın müdahalesi ile olaylar sakinleştirilirken hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi ve karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı.

BİR FUTBOLCUNUN KAFASI KIRILDI

Müsabaka sonrası çıkan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yapan 1966 Malatya Gençlikspor Kulübü Başkanı Kürşat Günata, hakemin karşılaşma sonuna 4 dakika uzatma verdiğini ve uzatmaların ilk dakikasında sahadaki futbolcuların verilmeyen bir faulden sonra birbirine girdiğini ifade ederek, “Bunun üzerine tribünde bulunan seyirciler sahaya atladı. Tribünün tam karşısında bulunan seyirciler ile birlikte minibüsten inen seyirciler sahayı taş yağmuruna tuttu. Oyun içinde bulunan futbolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. İlk 11'de yer alan oyuncumuzun kafası kırıldı, birçok futbolcumuz çeşitli yerlerinden yara aldı” dedi.

“MAÇIN TATİL EDİLMESİ GEREKİYORDU”

Maçın hakeminin olaylardan sonra 4 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı bitirmesinin kafalarında soru işareti bıraktığını ifade eden Günata, “Bu şartlarda karşılaşmanın hakemi maçı tatil etmesi gerekirdi. Bu gibi olaylar profesyonel maçlarda da oldu ve maçlar tatil edildi. Karşılaşmayla ilgili hakemin bu maçı bitirmesi hem kural hatası hem de skandal. Normalde hakem oyunu oynatmayıp, saha olaylarının yatışmasından sonra tekrar devam etseydi bir sıkıntı olmazdı. Şimdi bu konuyla ilgili karşılaşma hakeminin, gözlemcinin raporunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.