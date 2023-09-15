Taraftarlar Süper Lig'de kimin şampiyon olacağını belirledi

Araştırma şirketi Areda Survey, Süper Lig için şampiyonluk araştırması yaptı. Buna göre katılımcıların yüzde 37,8’i Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünüyor.

KAYNAK: DHA
Taraftarlar Süper Lig'de kimin şampiyon olacağını belirledi

Areda Survey, Türk futbolunda şampiyonluk yarışının futbolseverler açısından bu seneki olası sonuçlarını araştırdı. Araştırmada katılımcılara ‘Sizce bu sene süper ligde hangi takım şampiyon olur?’ sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 37,8’i sarı-lacivertli ekibin ipi göğüsleyeceğini düşünürken, yüzde 36’sı Galatasaray, yüzde 18,9’u Beşiktaş, yüzde 5,4’ü ise Trabzonspor’dan yana tercih belirtti.

KADINLAR FENERBAHÇENİN ŞAMPİYON OLACAĞINA İNANIYOR
Araştırma sonucunda Fenerbahçe’nin bu sene şampiyonluk favorisi olarak görüldüğü ortaya çıktı. Kadın katılımcıların erkeklere göre Fenerbahçe'yi şampiyonluğa daha yakın görmesi ise dikkat çekti.

Araştırmanın sonuçlarına göre kadın katılımcıların yüzde 38,3'ü Fenerbahçe'yi, yüzde 32,2'si Galatasaray'ı, yüzde 21,4'ü Beşiktaş'ı, yüzde 8,1'i ise Trabzonspor'u şampiyonluğu daha yakın görüyor.

ERKEKLERİN ŞAMPİYONU GALATASARAY’DAN YANA
Araştırma sonucuna göre erkeklerin yüzde 39,5’i Galatasaray, yüzde 37,4’ü Fenerbahçe, yüzde 16,6’si Beşiktaş, yüzde 2,9’u Trabzonspor’un şampiyon olacağını düşünüyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM
Öte yandan yaş gruplarına göre dağılımda ise 18-34 yaş grubu; yüzde 41,9 ile Galatasaray'ı, yüzde 31,3 ile Fenerbahçe'yi, yüzde 22,9 ile Beşiktaş'ı ve yüzde 1,2 ile de Trabzonspor'u şampiyonluk favorisi olarak görüyor.

Diğer yaş gruplarında dağılım ise şu şekilde;

35-54 yaş grubu: Yüzde 40,7 Galatasaray, yüzde 34,5 Fenerbahçe, yüzde 20,5 Beşiktaş, yüzde 2,0 Trabzonspor.

55 yaş ve üzeri: Yüzde 45,1 Fenerbahçe, yüzde 27,7 Galatasaray, yüzde 14,9 Beşiktaş ve yüzde 11,2 Trabzonspor.

METODOLOJİ
Türkiye genelinde 2 bin 562 kişinin katıldığı ve 25-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.

Öne Çıkanlar
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Son Haberler
İYİ Parti’den yerel seçimlere ilişkin flaş açıklama. ‘AKP’nin alternatifi CHP değil İYİ Parti’dir’ Siyaset
İYİ Parti’den yerel seçimlere ilişkin flaş açıklama. ‘AKP’nin alternatifi CHP değil İYİ Parti’dir’
AFAD duyurdu: 186 bin konteynerin kurulumu tamamlandı Güncel
AFAD duyurdu: 186 bin konteynerin kurulumu tamamlandı
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Güncel
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Mısırlı yıldız golcü Pendikspor'da Spor
Mısırlı yıldız golcü Pendikspor'da
Ayder Yaylası davasında bilirkişi keşfi tamamlandı. Hakimle vatandaşlar arasında 'seni aldırırım' tartışması Güncel
Ayder Yaylası davasında bilirkişi keşfi tamamlandı. Hakimle vatandaşlar arasında 'seni aldırırım' tartışması
Hamile hekimi darbeden saldırgan tutuklandı. Bakan Koca duyurdu Güncel
Hamile hekimi darbeden saldırgan tutuklandı. Bakan Koca duyurdu