Taraftarlara deplasman yolunda silahlı saldırı! Samsunspor acı haberi duyurdu

Samsunspor, deplasman yolunda taraftarlarına yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

SAMSUNSPOR: "SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Yaşanan olayla ilgili Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

HALİT DOĞAN: "SALDIRIYI KINIYORUM"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsunspor’umuza destek olmak için yola çıkan taraftar grubumuzun maruz kaldığı saldırıyı kınıyorum. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması ve yaralanan taraftarlarımızın bir an evvel sağlığına kavuşması tek arzumuzdur. Sürecin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.