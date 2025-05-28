Taraftarlara müjde: Deplasman yasağı tarih oldu

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Fenerbehçe taraftarı 25 Şubat'taki Konyaspor karşılaşması öncesi koordinasyonsuzluk ve eksiklikleri ile eleştirilen hükümeti istifaya çağırdı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ KARARI YARGIYA TAŞIDI

Bu olayın ardından Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Mart 2023'te yahpılan Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı lacivertli taratarların alınmamasına karar verdi. Fenerbahçe yönetimi, bu kararı yargıya taşıdı ancak mahkeme kararıyla Kayseri'deki maçta sarı laciverte gönül veren taraftarlar stada giremedi.

O dönem "Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz" açıklamasını yapan yönetim bu olayın peşini bırakmadı. Kararı yargıya taşıdı.

BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Gazeteci Ahmet Ercanlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre uzun süredir devam eden dava sonunda sonuçlandı. İstinaf Mahkemesi, il güvenlik kurulunun deplasman yasağı kararı alamayacağına hükmetti. Bu karar emsal teşkil ediyor. Ayrıca Fenerbahçe, Kayserispor maçında yaşadığı zararın tazmin edilmesi için dava açacak.