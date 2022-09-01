Yaz transfer dönemi sona eriyor. İşte kapanış tarihleri

Yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını takviye yapıp güçlendirmek için son çalışmalarını yapıyor.

Futbolseverler tarafından başlaması dört gözle beklenen ve merakla takip edilen transfer döneminde son düzlüğe girildi.

Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak bilinen La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da yaz transfer dönemi 1 Eylül Perşembe günü bitiyor.

Transferin kapalı olduğu ülkeler kadrolarına yeni oyuncu katamıyor ancak transfer döneminin bitmediği ülkelere futbolcu satabiliyorlar.

İşte bazı önemli liglerde ''Yaz Transfer Dönemi'' bitiş tarihleri:

Türkiye: 8 Eylül Perşembe

Portekiz: 1 Eylül Perşembe

Hollanda: 31 Ağustos

Rusya : 8 Eylül Perşembe

Sırbistan : 15 Eylül Perşembe

Yunanistan: 15 Eylül Perşembe

Hırvatistan: 31 Ağustos

Çin: 31 Ağustos

Belçika: 6 Eylül Salı