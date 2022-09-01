Yaz transfer dönemi sona eriyor. İşte kapanış tarihleri

Yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını takviye yapıp güçlendirmek için son çalışmalarını yapıyor.
Futbolseverler tarafından başlaması dört gözle beklenen ve merakla takip edilen transfer döneminde son düzlüğe girildi.
Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak bilinen La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da yaz transfer dönemi 1 Eylül Perşembe günü bitiyor.
Transferin kapalı olduğu ülkeler kadrolarına yeni oyuncu katamıyor ancak transfer döneminin bitmediği ülkelere futbolcu satabiliyorlar.
İşte bazı önemli liglerde ''Yaz Transfer Dönemi'' bitiş tarihleri:
Türkiye: 8 Eylül Perşembe
Portekiz: 1 Eylül Perşembe
Hollanda: 31 Ağustos
Rusya : 8 Eylül Perşembe
Sırbistan : 15 Eylül Perşembe
Yunanistan: 15 Eylül Perşembe
Hırvatistan: 31 Ağustos
Çin: 31 Ağustos
Belçika: 6 Eylül Salı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.