Taraftarların dev pankartı ortalığı karıştırdı: Siyasetçiler de devreye girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Taraftarların dev pankartı ortalığı karıştırdı: Siyasetçiler de devreye girdi

Almanya’da FC Köln ile Fortuna Düsseldorf’un oynadığı derbide açılan dev pankart ortalığı karıştırdı. Büyük tepki çeken pankartla ilgili siyasetçilerden de sert açıklamalar geldi.

Almanya’da Ren derbisi olarak bilinen ve 23 Şubat Pazar günü FC Köln ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada taraftarların yaptığı koreografi ortalığı karıştırdı.

Ev sahibi taraftarların astığı dev pankartta, kravatında FC Köln logosu olan bir adamın "şans tanrıçası" şeklindeki Fortuna'nın boynuna büyük bir bıçak dayadığı görülürken, pankartta "Mutluluk tanrıların bir hediyesi değildir" mesajı yer aldı.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, yerel basına yaptığı açıklamada, "Sokaklarda her gün bıçaklı şiddetle mücadele ediyoruz ve stadyumlarda böyle bir görüntü provokasyon olarak kullanılıyor." dedi.

2015 yılındaki seçim çalışmaları sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de koreografiyi şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, taraftarları eleştirdi.

Köln Kulübü tarafından yapılan açıklamada ise, taraftarların hazırladığı koreografi savunularak, bunun sadece iki takım arasındaki rekabeti temsil ettiği belirtildi.

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