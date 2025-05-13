Taraftarların kavgası kanlı bitti: 6 yaralı, 13 gözaltı

Bir iş yerinin basıldığı kavgada 6 kişi kürek ve sopalarla yaralanırken olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda bulunun bir iş yerinin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda oynanan Aksarayspor maçında iki ayrı taraftar gurubu arasında tartışma çıktı.

Her ikisi de Aksarayspor'un taraftar gurubu olan şahısların tribündeki tartışması polis ekiplerince önlenirken, aradan günler geçmesine rağmen gurupların telefon ve sosyal medya üzerinden tartışmaları sözlü olarak devam etti. Tarafların birbirine hakaretler yağdırdığı tartışma bir gurubun diğer taraftarların bulunduğu iş yerini basmasıyla alevlendi. İki taraftar gurubu ellerinde sopa ve küreklerle birbirine saldırırken kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, onlarca kişiyi ayırmakta güçlük çeken ekipler olay yerine takviye ekip istedi. Bunun üzerine çok sayıda ekip takviye olarak gönderildi. 1 polis memurunun da kendisine isabet eden taşla hafif yaralandığı kavga biber gazlı müdahale ile polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.