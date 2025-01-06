Taraftarların marketteki bıçaklı kavgasında şüpheli serbest kaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dün akşam oynanan Süper Lig maçına giden Galatasaray ve Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga, iki kişinin bıçaklanarak yaralanmasına sebep oldu. Olay, sabah saatlerinde Umurbey Kavşağı'ndaki bir markette yaşandı. Taraftarlar, otobüslerle İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmadan önce karşılaştı ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

HER İKİ TARAFIN DA HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kavga sırasında, Galatasaray taraftarları A.A. ve M.E. bıçakla yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki taraftarın da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN E.K. SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası, Göztepe taraftarlarını taşıyan 35 ALT 651 plakalı otobüs, polis tarafından güvenlik önlemleriyle Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kavga ve bıçaklama olayına karışan 50 şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan soruşturma sonucu, E.K. adlı şüpheli, 'Öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmak üzere Gemlik Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Ancak, mahkeme E.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılığın, mahkemenin kararına itiraz edeceği bildirildi.



Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek kavgaya karışan diğer şüphelilerin kimliklerini araştırmaya devam ediyor.