Taraftarlarla şampiyonluğu kutlayacak! Mauro Icardi İstanbul'a geldi

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Taraftarlarla şampiyonluğu kutlayacak! Mauro Icardi İstanbul'a geldi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Kayserispor mücadelesi için İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncunun, şampiyonluğun garantilenmesi halinde sevinç kutlamalarında etkin bir rol alması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk yolundaki en kritik anlarında desteğini esirgemiyor. Ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geldi.

MAURO ICARDI VE CHINA SUAREZ İSTANBUL'DA

Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez, Instagram hesabından; "Günaydın İstanbul" notuyla şehre geldiklerini duyurdu.

İşte o paylaşım;

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Arjantinli golcü ve sevgilisi, Süper Lig'in son haftasında Rams Park'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında tribünde olacak ve olası şampiyonluk sonrası kutlamalara da katılacak.

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