Tarçın zararlı mı

Tarçın, defnegillerden değişik türleri bulunan bir ağaçtan elde edilen tohumlarının toz haline getirilmiş halidir. Rengi kahverengidir. Kan şekeri seviyesini, sindirimi, bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olan bir besindir. Genellikle hamur işlerinde kullanılıp, diyet sürecinde diyetisyenlerin en çok tavsiye ettiği baharat türleri arasındadır. Bu baharat türü Cinnnamomum ağacının kabuğunun iç kısımlarından elde edilmektedir. Besin değerleri ve barındırdığı vitaminler sayesinde pek çok faydası vardır.

Defnegiller familyasından bir bitkidir. Bu bitki 2-3 yaşındayken yerden 50 cm yukarından kesilmektedir. Geriye kalan kök kısmından uzun rulo halinde şıvgınlar çıkmaktadır. Bu şıvgınların kabukları soyularak kurumaya bırakılır. Daha sonra hazır hale gelen tarçın isteğe bağlı öğütülüp toz haline getirilerek de kullanılabilir.

TARÇININ YARARLARI NELER

Her açıdan sağlıklı bir baharat olan tarçın, sivilce oluşumunu da önler. Sivilce, ciddi bir cilt sorunudur. Tarçın tüketildiğinde cilt kendini yeniler, bakteri ve sivilce oluşumunun önüne geçer.

Tarçın kalsiyum içerir. Buda vücut sağlığı açısından önemli olan kemik sağlığına fayda sağlar. Özellikle kemikler için tarçının faydalarından yararlanmak isteyenler bir bardak çayın içine bir adet çubuk tarçın atarak yararlanabilirler.

Kemik ağrıları için bir başka yöntem de tarçın yağıdır. Ağrıyan bölgelere masaj yaparak uygulanabilir.

Özellikle kadınları yakından ilgilendiren yaşlanma karşıtı önerilerdir. Tarçının faydaları arasında yaşlanma karşıtı özelliği de bulunur.

Tarçının faydaları arasında ağız kokusu giderici özelliği de bulunmaktadır. Toz halinde tarçın ağız da çiğnenebilir veya tarçın çayı ağızda gargara yapılabilir.

Bebek emziren anneler için tarçının anne sütünde artış sağlama özelliği de bulunmaktadır. Ancak hamile ve emziren annelerin tarçın kullanımında doktorlarına danışmaları gerekir.

Kanda bulunan kötü kolestrolü yok etmeye yardımcı olan tarçın, özellikle çalışan kişilerin gün içinde yarım çay kaşığı tarçın tüketmeleri çok önemlidir. Tarçın kandaki kötü trigliserid ve kolestrol seviyesini normale indirir.

Yine günde tüketilen yarım çay kaşığı tarçının kan şekerini dengeleyici özelliği de tarçının faydalarındandır..

Tarçının faydaları arasında kalp hastalıklarına iyi gelmesi de bulunmaktadır.

TARÇININ ZARARLARI NELER?

Diş çürüklerine ve diş hastalıklarına iyi gelir.

Fakat her şeyde olduğu gibi fazla tüketim söz konusu olduğu zaman yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Tarçının zararları incelenecek olursa;

Aşırı tüketimi karaciğer yetmezliğine neden olabilir.

Cilde uygulandığı durumlarda ciltte yanma ve tahriş gibi rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir

Çok tüketildiği takdirde kalpte ritimde bozukluk meydana gelebilir.

Kan dolaşımının hızlanmasında etkilidir.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcıdır.

Mide bulantısını dindirir ve kusmayı önlemeye yardımcıdır.

Zihni açar ve hafızayı güçlendirir.

Kanda bulunan yağ ve kolesterolü düşürmeye yardımcı bir baharattır.

Su içmeden direk tozunu tüketmek ciddi bir boğulmaya neden olabilir.

Aşırı tüketim mideye zarar verebilir.

Dikkatsiz bir şekilde artırmak böbrekleri olumsuz etkileyebilir.

Fazla tüketimi rahimde kasılmalara neden olur. Bu nedenle de hamile kadınların kullanması sakıncalıdır. Aynı zamanda kronik, alerjik ve herhangi önemli rahatsızlığı olan kişilerin tüketiminden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilmektedir.

Tarçın Zayıflatır mı?

Tarçının yalnız başına zayıflattığına dair birçok şeyler duymuşsunuzdur. Ancak tarçın zayıflamanıza dolaylı yollardan yardımcı olabilir. İnsülin hormonunun dengede tutulmasını sağlayan tarçınla daha sağlıklı bir şekilde diyet yapabilirsiniz. Ancak doğrudan tarçının zayıflamaya etkisi yoktur. Hiçbir baharat, bitki çayı ya da besin doğrudan zayıflatmaz. İçerisindeki mineral, vitamin ya da aktioksidanların etkileri ile sindirim sistemini, bağırsakları daha sağlıklı çalıştırır, metabolizma hızını artırır.

Bilindiği gibi insülin pankreasta üretilen bir hormondur. İnsülinin görevi kanımızda bulunan şekerin vücuttaki diğer hücrelere iletimini sağlamaktır.

Genellikle karbonhidratlı yiyecekler vücut tarafından çok hızlı bir şekilde sindirilir. Bu şekilde de glikoz hemen kana karışır. Kanda devamlı oranı artan glikozu pankreas ekstradan insülin üreterek kana karıştırır. Vücutta görülen bu ekstra insülin üretimi, insülin dalgalanmalarına yol açar ve böylece vücut tarafından vücudun enerji ihtiyacı için yağ yakımı olayına gerek olmadığı şeklinde algılanır. Ayrıca insülin dalgalanmaları sürekli acıkmamıza ve kendimizi hiçbir zaman enerjik, güçlü hissetmemize yol açar. İnsülin dengesizlikleri ile vücut yağları yakmayarak enerjiyi glikozdan elde eder. Bu şekilde de vücutta daha fazla yağ depolanmış olur.

Sonuç olarak tarçının zayıflamaya tek etkisi insülin hormonuna şekeri dengeleme olayında yardımcı olmasıdır. Tarçın ile vücut ekstra insülin salgılamaz. Diyet ve egzersizlerinizde vücut, enerji kaynağı olarak glikozu değil de yağları yakmaya başlar. Tarçın Zayıflatır mı sorusuna cevap ise hayır olur. Ancak kilo da aldırmaz.