Tarife savaşı Asya’yı sallıyor: Borsalarda karışık seyir!

Küresel piyasalarda, Trump’ın gümrük vergisi politikalarında sıkça değişiklik yapması, yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

Asya borsalarında dalgalı bir görünüm hakimken, ABD ile Çin arasındaki tarife gerginliğine dair gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Trump, kabine toplantısında, Çin’in uzun süredir gümrük tarifeleri sayesinde ABD’den büyük kazanç sağladığını iddia ederek, “Çin ile neler olacağını göreceğiz, bir anlaşma yapmayı çok isteriz.” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapıp yapmayacağına dair soruya net bir yanıt vermeyen Trump, Pekin ile iletişime her zaman açık olduklarını vurguladı.

Beyaz Saray, Çin’e uygulanacak tarifelerin oranını açıklayarak, fentanil krizi nedeniyle eklenenlerle birlikte toplam tarife oranının yüzde 145’e ulaştığını belirtti. Buna karşılık, Çin hükümetinin küresel ticareti canlandırmak için görüşmelere başlaması piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve ASEAN dönem başkanı Malezya’nın Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz ile bir araya geldi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Vang, Sefcovic ile gerçekleştirdiği video konferansta, elektrikli araç fiyatlandırmasına ilişkin müzakerelerin hemen başlatılması ve otomotiv sektöründe yatırım bağlarının güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Taraflar, piyasaya erişim müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını ifade ederek, dış ticaret açığını azaltmak için diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, AB’nin, ABD’nin tarife artırımları sonrası Çin mallarının Avrupa’ya yönelmesi ve ucuz ürünlerin Avrupa pazarlarını domine etme ihtimalinden duyduğu endişeler de masaya yatırıldı.

Öte yandan, Japonya hükümeti, Trump’ın misilleme yapmayan ülkeler için tarifeleri 90 gün askıya alma kararını “olumlu bir adım” olarak değerlendirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 düşüşle 33.584 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.433 puandan kapandı.

Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 artışla 20.986 puandan, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselişle 3.239 puandan ve Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 2,1 kazançla 75.364 puandan işlem görüyor.