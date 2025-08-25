Tarih, ibret alınmadığı zaman tekerrür eder!

Araştırmacı yazar İbrahim Okur, yıllardır dünya ölçeğinden bakarak Türkiye’yi ve Türk milletini bekleyen tehlikelere dikkat çekmek için çırpınan bir Türk aydını. Bu önemli tespitlerini onlarca kitabıyla kamuoyuyla paylaşan İbrahim Okur, Türkiye üzerinde oynanan oyunların küresel projeler ve planlar göz ardı edilerek anlaşılamayacağı gerçeğinin altını çiziyor. İbrahim Okur, bu yoldaki çalışmalarına 2 yeni kitap daha ekledi. Strateji düşünürü olmaya çabalayanlara ışık tutmasını dilediği bu eserlerden ilkinin adı: “Savaşmadan Kazanmanın Silahı: İŞBİRLİKÇİLER / TÜRK TARİHİNDEN DERSLER”

Kitapta, önce Pers imparatorluğunun yıkılışında tahtı Greklerden yardım alarak ele geçirmeye çalışan veliahtın ülkesinin başına ne kadar büyük felaket getirdiği konusunu ele alınıyor ve Makedonyalı İskender’in nasıl olup da Hindistan’a kadar gidebildiği inceleniyor. Türkleri Çinlileştirmek için çalışan Türkler, Göktürkler’de hanedan kavgalarında Çinlilerin rolü, Doğu Türkistan’ın Çin egemenliği altına nasıl girdiği, Altınorda hanlarının bitmek tükenmek bilmeyen taht kavgaları sonucunda Rus egemenliği altına girmesi, Bolşevik ihtilaline rağmen Türklerin Rus egemenliğinden kurtulamamasının nedenleri, etrafında Türkçe konuşulan bir Türk gölü iken Karadeniz’in Rus esaretine düşmesi konuları teker teker mercek altına alındıktan sonra Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi farklı bir bakış açısıyla okura aktarılıyor.

***

Dizinin ikinci kitabı, “KÜRESEL GÜÇLERİN SERMAYESİ OLARAK İŞBİRLİKÇİLER / AVRUPA TARİHİNDEN DERSLER”in merkezinde Fransa var. Üç ana bölüm halinde düzenlenen kitabın birinci bölümünde;

İkinci Dünya Savaşı ortamında, Almanya’nın Fransa’yı baştan başa kolayca işgal edebilmesinin nedenleri inceleniyor. Fransa’daki Alman işbirlikçilerinin tutum ve davranışlarını 21 başlık altında ele alınıyor.

İkinci bölümde; Almanlar tarafından elde edilen Fransız basınının Alman işgalini nasıl kolaylaştırdığı, Fransızların direniş gücünü kırmak için neler yaptığı, Fransız kamuoyunun algısını nasıl biçimlendirdiği anlatılıyor.

Üçüncü bölümde; Afrika’da ve Çin Hindi’nde Fransız vahşeti aktarılıyor. Kendi halkına iktidar olabilmek ve rakiplerine karşı avantaj sağlayabilmek isteyen İŞBİRLİKÇİLERİN, mazlum milletleri nasıl felakete sürüklediği, Alman barbarlığından şikayetçi olan Fransızların henüz milletleşememiş mazlum insan toplulukları üzerinde egemenlik kurabilmek için uyguladığı inanılmaz vahşet ortaya konuluyor.

***

İbrahim Okur, 2014 yılında yayımladığı, “BİR KİTAP İKİ CEVAP / ROMA NASIL ÇÖKTÜ? OSMANLI NASIL YÜKSELDİ?” adlı eserini de iki kitaplık bu önemli çalışmasının tamamlayıcısı olarak okurlarına tavsiye ediyor. 10 yıl önce yayımlandığında büyük ilgi uyandıran bu kitapta Osmanlı yükselişi anlatılırken, Doğu Roma’nın iç çekişmelerine dikkat çekilir. Kanlı mezhep çekişmelerini, etnik kavgaları ve hanedan mensuplarının tahtı ele geçirmek için Osmanlı ile yakınlaşmalarının ne derece ileri boyutlara taşındığı anlatılır. Osmanlı-Roma siyasi ve askeri ilişkilerinin, STRATEJİ DÜŞÜNÜRLERİ’nin bilmesi gereken, olmazsa olmaz niteliğinde bir konu olduğunu gözler önüne serer. Kendi halkına iktidar olabilmek ve/veya tahtını korumak için Osmanlı’nın gözüne girmeye çalışan Doğu Romalı egemenlerin tutum ve davranışlarının tarihin akışı üzerindeki derin etkilerini bilmek günümüzde hem küresel ölçekte hem de ülkemizde karşılaştığımız işbirlikçi tutumların yakın gelecekte yapacağı kalıcı tahribatı anlayabilmek için önemlidir.

Okursoy Kitapları

Tel: (0532) 584 54 04