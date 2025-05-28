Tarih verdi! İslam Memiş'ten şifreli uyarı: Bunu yapan kazanacak

Küresel piyasaların belirsizliği yatırımcıların kafası karıştırmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı geldi.

DOLARDA BAYRAM ETKİSİ

Dolar kurunun serbest piyasada 38 liranın altında işlem gördüğüne dikkat çeken Memiş, resmi kurun 39 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, bayram öncesi nakit ihtiyacının fiyatları baskıladığını söyledi. Bu düşüş eğiliminin bayrama kadar sürebileceğini belirtti.

EURO CEP YAKIYOR, UZAK DURUN

Euro/TL tarafında fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Memiş, Euro/dolar paritesinin 1,337 seviyesinde olduğunu ve bu nedenle euro cinsinden yatırım yapmanın şu an mantıklı olmadığını ifade etti. Euro’nun pahalı kalması nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ONS ALTIN İÇİN BEKLEME TAVSİYESİ

3.300 dolar seviyelerinde hareket eden ons altında düşüş beklentisini koruyan Memiş, destek seviyesinin 3.287 dolar, direnç seviyesinin ise 3.330 dolar olduğunu açıkladı. Bu aralıkta dalgalanma olacağını ve yeni bir hamle için beklemenin daha mantıklı olduğunu söyledi.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Gram altın, geçtiğimiz haftalarda sert yükselişler yaşadıktan sonra 4.165 TL seviyelerinde dengelendi. Tepki alımlarının etkili olduğu bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, dalgalı seyrin sürebileceğine işaret etti.

GÜMÜŞ NEREDEYSE BEDAVA

Memiş’e göre yatırımcılar için gümüş, hala değerlendirilmemiş bir fırsat. Gümüş gram fiyatının 41,45 kuruş seviyelerinde olduğunu belirten uzman isim, gümüşün altına göre hala çok ucuz kaldığını söyledi. Altın/gümüş rasyosunun bu durumu desteklediğini ifade etti.

BITCOIN’DE ALIM İÇİN DOĞRU SEVİYE NE?

Bitcoin’in 109-110 bin dolar seviyelerinde seyrettiğini belirten Memiş, bu fiyatların yeni yatırımcılar için riskli olduğunu söyledi. Memiş, "Ancak fiyat 99.500 dolar altına düşerse, işte o zaman alım fırsatı doğar" ifadelerini kullandı. Memiş, şu anki fiyatları pahalı olarak nitelendirdi.

İSLAM MEMİŞ 2 AY SÜRE VERDİ!

Bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) verilerinin piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, Temmuz ayına dikkat çekerek FED’in faiz indirimine gidebileceğini öngördü. Bu durumun küresel piyasalarda yeni fiyatlamaları beraberinde getirebileceğini söyledi.

Bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) verilerinin piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, Temmuz ayına dikkat çekerek FED’in faiz indirimine gidebileceğini öngördü. Bu durumun küresel piyasalarda yeni fiyatlamaları beraberinde getirebileceğini söyledi.