Tarih verildi! Tabelalar yeniden değişecek: Motorine zam geliyor...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarih verildi! Tabelalar yeniden değişecek: Motorine zam geliyor...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorine bir zam daha geliyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, motorin fiyatlarına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk bir zam uygulanacak.

Petrol fiyatlarında daha önce yaşanan gerilemenin ardından, 9 Nisan’da motorin fiyatlarında 2 lira 64 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

Benzin fiyatlarında ise 10 Nisan’da 2 lira 24 kuruş, 11 Nisan’da 1 lira 35 kuruş indirim uygulanmış, 12 ve 17 Nisan’da ise sırasıyla 82 kuruş ve 94 kuruşluk artışlar yaşanmıştı.

Petrol piyasasında son dönemde görülen sert dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında sık aralıklarla değişimlere neden oluyor.

YENİ FİYATLAR NASIL ŞEKİLLENECEK?

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 45,36 TL, Ankara’da 46,17 TL, İzmir’de ise 46,50 TL seviyelerine çıkacak.

Benzin litre fiyatları ise İstanbul’da yaklaşık 45,16 TL, Ankara’da 45,75 TL, İzmir’de ise 46,12 TL civarında seyrediyor.

Akaryakıt fiyatları, il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.

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