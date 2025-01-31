Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!

Tarihçi akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör'ün gözaltına alındığını ve süreci takip ettiklerini duyurdu.

TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.



Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.



Kurulmaya çalışılan baskı…