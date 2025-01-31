Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

Tarihçi akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör'ün gözaltına alındığını ve süreci takip ettiklerini duyurdu.

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