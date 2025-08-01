Tarihçi Ferit Erden Boray’ı kaybettik!

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Tarihçi Ferit Erden Boray’ı kaybettik!

Emekli Albay tarihçi yazar Ferit Erden Boray hayatını kaybetti. Bir süredir Kartal Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Boray, durumunun kötüleşmesi üzerine alındığı yoğun bakımdan çıkamadı.

Aslen Kırım Türkü olan Boray’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Zeynep Kamil Şakirin Caminden kaldırıldı. Boray, Karaca Ahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türk tarihi alanında pek çok değerli kitaba imza atan Boray, GÜNBOYU gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı yazılarıyla araştırmalarını okurlarıyla paylaştı.

1941 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Ferit Erden Boray, Türk tarih yazımında kendine özgü üslubu ve araştırmacı kimliğiyle öne çıkan önemli isimlerden biridir. Askeri kariyerinin ardından kendini tamamen tarihe ve yazın dünyasına adayan Boray, özellikle Türk tarihi, isyanlar, inkılaplar ve biyografik eserleriyle dikkat çekmiştir.

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