Tarihe geçen maçı Sivasspor kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarihe geçen maçı Sivasspor kazandı

Türkiye Kupası’nda Kocaelispor kendi evinde Sivasspor’u ağırladı. Henüz 26. saniyede kırmızı kartın çıktığı maçı Sivasspor kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Sivasspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 43'te Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Emre Gökay attı.

Yeşil siyahlılarda forma giyen Barış Alıcı, 26. saniyede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor ise 0 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun bir sonraki haftasında Kocaelispor, Kırklarelispor'a konuk olacak. Sivasspor, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.

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