Tarihe tanıklık etti! Bursa Atatürk Anadolu Lisesi yıkılıyor

Kaynak: İHA
Tarihe tanıklık etti! Bursa Atatürk Anadolu Lisesi yıkılıyor

Bursa'nın köklü liseleri arasında yer alan Bursa Atatürk Anadolu Lisesi yıkılıyor. Eski ismi Celal Bayar Lisesi olan okul, pek çok tarihi olaya tanıklık etti. Lisenin mezun öğrencileri, okulun yıkılmadan önce son bir kez gelip duygu dolu anlar yaşadı.

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Bursa Atatürk Anadolu Lisesi, 1960-1961 yılları arasında kuruldu. Çok sayıda mezun öğrenci ve idareci, okullarının yıkılmadan önce son bir kez bakmaya ve hatıraları yad etmeye geldi. Eski ismi Celal Bayar Lisesi olan okul, pek çok tarihi olaya tanıklık etti. Çok sayıda mezun veren okul, artık son nefesini veriyor. Yıkılmadan önce ziyaret etmek isteyen eski öğrenciler ve idareciler okula akın etti. Okula gelen eski öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. Okulun artık olmayacak olması onları ne kadar üzse de, yerine yeni yapılacak okulun, yeni gelecek öğrenciler için daha iyi olacağını belirttiler.

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Birçok kişinin katıldığı bu duygusal etkinlikte konuşmalarını yapan Atatürk Liseliler Dernek Başkanı Osman Gürçay, "Yaklaşık yarım asırdan fazladır bu okulda öğrenim gören insanlar var. Artık zaman, insanların yenik düştüğü gibi binaları da yenik düşürüyor. Atatürk Lisesi yenilenecek. Yıkım kararı alındı ve inşallah en kısa zamanda yerine yenisi yapılacak. Bugün bir veda günü yaptık. Bütün mezunlar, işte altmış yıl önceki mezunlar, otuz yıl önceki mezunlar bugün geldik okulumuza ve veda ettik. İnşallah yenisini kutlamak da bize nasip olur" şeklinde konuştu.

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Emekli kimya öğretmeni ve Atatürk Lisesi'nde görev yapmış Hasan Hüseyin Yılmaz, okulun çok değerli insanlar yetiştirdiğini belirtti. Yılmaz, "1980-1986 yılları arasında burada baş muavin ve müdür vekilliği yaptım. Okulumuz 1958 yılında açıldı ve 1961 yılına kadar sürdü. Celal Bayar Lisesi olarak 1958'de başladı. 1960 ihtilali olunca Atatürk Lisesi oldu. 1970-1971 yıllarından itibaren de Atatürk Lisesi olarak okulumuz devam etti. Okulumuzda çok değerli insanlar yetişti. Bugün bilim adamlarından tutun sanatçılara kadar çok değerli insanlar var" diye konuştu.

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