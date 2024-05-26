Tarihi alanlarda inceleme yapıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, şehir geneli için UNESCO Jeopark statüsü alma çalışmaları çerçevesinde Hanak Harosman Mağaraları, Çıldır Şeytan Kalesi ile Karaçay Kanyonunda birtakım incelemeler yaptı.

Hayrettin Çiçek'in yanında Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Özel İdare Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ve beraber Hanak Harosman Mağaraları ile Çıldır Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu’nun yer aldığı bölgelere giden Vali Çiçek, tarihi alanlarda incelemelerde bulunup yetkili kişilerden bilgiler aldı.

​​​​​​​

İnceleme yaptığı yerlerin benzersiz manzaraları ve doğa turizmi bakımından görülmeye layık alanlar arasında yer aldığını dile getiren Çiçek, "Ardahan'ın genelinde UNESCO Jeopark statüsü almayı istiyoruz. Bu çerçevede doğal yapılarımızı ve kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyoruz. Bugün şehir turizmi açısından bilinir yerler arasında yer alan Çıldır ilçemiz Karaçay Kanyonu içerisindeki Şeytan Kalesini ve Hanak ilçemizdeki Harosman Mağaralarının olduğu alanlarda incelemelerde bulunduk. Bu tarihi mekanları daha tanınır duruma getirmenin çabası içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek aynı zamanda, bu yerlerin turizme katkı sağlaması için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.