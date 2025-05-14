Tarihi anlar! İktidar TBMM'yi terk etti...

TBMM'de Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nden oluşan Yeni Yol Partisi'nin Engellilere ilişkin verdiği önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

El kaldırma ile oylanan önergede TBMM Başkanvekili Celal Adan, katip üyeler arasında itilaf olması nedeniyle elektronik oylamaya geçti.

İki dakikalık elektronik oylama ile muhalefetin önergesi kabul edildi. TBMM'de büyük sevinç sesleri de duyuldu.

Genel Kurul'a 10 dakikalık aranın ardından İYİ Parti'nin önerisi görüşüldü. Celal Adan, oylamaya geçilmeden önce Meclis yeter sayısı aradı.

Yeter sayısı gelmeyince birleşime 10 dakika ara verildi.

İKTİDAR TBMM'Yİ TERK ETTİ

Çömez, AKP'lilerin TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiğini açıkladı. Çömez, "Çok ilginç, AKP yoktu. Az önce sıralarda gördüğünüz gibi boş kendileri, yoklar burada ve engellilerle ilgili vermiş olduğumuz önergenin görüşülmemesi için koltukları, sıraları terk ettiler." dedi.

Çömez, AKP'lilerin yeteri sayıyı üçüncü kez bulamayıp Meclis'in bugüne kapanacağını şu sözlerle anlattı:

Dolayısıyla iki kez yapılan bu karar yeter sayısı yoklamasında sayı bulunamadığı için şu anda üçüncü kez bir daha yapılacak ve biraz sonra muhtemelen yine kendileri gelmeyerek meclis kapanacak.

"TBMM'DE TARİHİ ANLAR YAŞANIYOR"

Çömez, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları dile getirdi:

Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi anlar yaşanıyor. Az önce Yeni Yol Grubunun vermiş olduğu bir önerge kabul edildi.

Sürpriz bir şekilde ilk defa yaşanıyor bu. Çünkü iktidar cenahında yeterince milletvekili yoktu, gelmedikleri için ve muhalefet grubu da tam kadro bulunduğu için, Yeni Yol Grubunun vermiş olduğu önerge kabul edildi.

Tabii haliyle bunu hazmetmekte zorlandı iktidar cenahı ve bir karar almaya çalıştılar. Bu esnada İYİ Parti Grubunun yine engellilerle ilgili vermiş olduğu önerge gündeme geldi.

Şu anda konuşmalar yapıldı ve tam oylamaya geçildiği sırada, AKP Grubu tarafından yoklama istendi ya da karar yeter sayısı istendi.

Çok ilginç, AKP yoktu. Az önce sıralarda gördüğünüz gibi boş kendileri, yoklar burada ve engellilerle ilgili vermiş olduğumuz önergenin görüşülmemesi için koltukları, sıraları terk ettiler.

Dolayısıyla iki kez yapılan bu karar yeter sayısı yoklamasında sayı bulunamadığı için şu anda üçüncü kez bir daha yapılacak ve biraz sonra muhtemelen yine kendileri gelmeyerek meclis kapanacak.

Bakın burada iki tane önemli nokta var. Bunun bir tanesi, meclis kapanıyor. Yani meclis çalışmıyor. Millet bunun için vergi ödüyor, emek harcıyor. Bizler buradayız ve meclisin çalışması istenmiyor. Niye?

Çünkü engellilerle ilgili alınması gereken karar alınmasın ve muhalefet gruplarının vermiş olduğu araştırma önergeleri reddedilsin diye. Şu anda İYİ Parti'nin önergesi oylanacak ve tam bu aşamada iki kez karar yeter sayısı istendi.

Şimdi üçüncüsü yapılacak ve biraz sonra göreceksiniz yine AKP Grubu sıraları boş ve bugün meclis, İYİ Parti'nin önergesini oylayamadan kapanacak ve bugün maalesef meclis tarihinde bir ilk yaşanacak. İktidar partisinin sıraları terk etmesiyle beraber karar alınamayacak, oylanamayacak ve engellilerle ilgili olması gereken şeyler yapılamayacak. Bu hakikaten Türk siyasetinde çok önemli bir noktadır.