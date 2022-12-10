Arjantinli oyunculardan penaltı atışları sonrası büyük saygısızlık. Tarihi ayıp

Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Penaltılar sonrası Arjantinli oyuncuların Hollandalı futbolculara yaptığı hareket tepki çekerken mücadele sonu gergin anlar yaşandı.

Arjantinli oyuncuların sevinirken üzüntülerini yaşayan Hollandalı futbolculara hareket yaparak sevinmeleri tepki çekti. O kare sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Arjantinli futbolcuların hareketini "Utanç verici" olarak yorumladı.

MESSI İLE WEGHORST'UN ARASI GERİLDİ

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi mücadele sonrası Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'a sert sözler sarf etti.

Weghorst'la karşılaşan Messi'nin Hollandalı oyuncuya, "Ne bakıyorsun aptal! Git buradan" şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi.

Gazeteci Ricardo Rosety ise konuyla ilgili, "Messi ile Weghorst arasındaki gerginlik tünelde de devam etti. Agüero ile Lautaro ortamı yatıştırmaya çalıştı. Weghorst, Messi'nin formasını isteyip elini sıkmayı talep etti ancak Messi bunu kabul etmedi" dedi.

Röportaj esnasında sert sözler söyleyen Messi, hedefinde Weghorst'un olduğunu doğruladı. Bir açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Maçlardan önce konuşmayı sevmiyorum. Hollanda'nın 19 numarası bizi provoke etti ve bir şeyler söyledi. Bence bunlar futbolda olmaması gereken şeyler. Herkese saygı duyuyorum, bize de saygı duyulmasını bekliyorum. Onların hocasının bize saygı duymadığını düşünüyorum. Yaşananlar maçın sıcaklığı ile gerçekleşti ve tabii ki orada kalacak" dedi.