Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında gerçekleştirilen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" başladı.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI HEP BİRLİKTE BİTİRDİK"

ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da barışa ulaştık. Gazze'de savaşı hep birlikte bitirdik. Gazze'de yeniden inşa başlıyor" dedi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER!

Devlet başkanlarıyla beraber çekinilen aile fotoğrafıından sonra gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ateşkes nedeniyle teşekkür etti. Trump Erdoğan'ın yanı sıra Katar Emiri Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye de teşekkürlerini sundu.

Mısır'da barış zirvesi öncesi liderleri tek tek karşılayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti. Trump, "Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum" dedi.

"TÜRKIYE'NİN ORDUSU, ERDOĞAN'IN BİLMEMİZE İZİN VERDİĞİ KADARINDAN DAHA GÜÇLÜ"

Trump, Erdoğan hakkında, "Bu beyefendi Türkiye denilen yerden geliyor ve dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Hatta ordusu, bizim bilmemize izin verdiği kadarından daha güçlü. Son dönemdeki çatışmalara bakarsanız, hepsinde en önde yer aldılar. Kazandı ve kazandığında bununla övünmekten kaçındı. Hiçbir şey istemiyor, sadece huzur istiyor. Kendisi çetin bir adam ve benim dostum. Ne zaman ihtiyaç duysam hep yanımda oldu. Bu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. NATO'nun ne zaman kendisiyle bir meselesi olsa beni arıyorlar ve 'Bize bir iyilik yapar mısın, Erdoğan'la konuşabilir misin?' diyorlar. Ben de konuşuyorum ve kendisi bizi hiç yarı yolda bırakmıyor. Asla bırakmıyor. Gerçekten inanılmaz. Dostluğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Bugün bütün bölgedeki insanların uzun zamandır beklediği gün" diyen Trump, "Geçtiğimiz ay boyunca bu konuşuldu. Kimse bunun olacağına inanmadı bile. Rehineler bırakıldı. Cansız bedenlerine ulaştık bazıların. çok basit bir şey söylüyoruz. Ortadoğu'da barış diyoruz. Gazze'deki savaşı hep beraber bitirdik. Tıbbi ekipman da sağladık. Bu odadaki herkes katkı sağladık. Herkes çok sevgiyle yaptı işini. Annelerini babalarını görmediler. Çok uzun sürdü bu hasret. Çok ufak tünele sıkışmışlardı. Şuan gördüğümüz manzara çok güzel. Yeniden inşa süreci başlıyor. Bu en kolay kısmı olacak. İnşaat konusunda en iyisiyiz" ifadelerini kullandı.

"ARAP VE MÜSLÜMAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Trump, "Arap ve Müslüman ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum. Sisi'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir iş çıkardı. Barış anlaşmasında payları çok büyük. Devlet başkanına ve bize destek sağlayan 6 savaş uçağına da çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın en güçlü ordusuyuz. Bizden o uçakları almak için çok para ödedi. Bize eskort olarak verdi o uçakları. Katar emirine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Uzun zamandır dostuz. Herkes kendisine çok saydı duyar" dedi.

GAZZE İÇİN TARİHİ İMZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Anlaşması'nı imzaladı.

'İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes ile ilgili, "ateşkes anlaşmasında ikinci aşama başladı" dedi.

Rehinelerin döndüğünü belirten Trump, şimdi ise hala ölüleri aradıklarını belirterek, "Birkaçının konumunu biliyorlar. 5-6 tanesini yeni bulduk. Ve hala bölgede ölüler aranıyor. Arama ekipleri aramalarını sürdürüyor. Ve daha fazlasını da bulacağımıza inanıyoruz. İkinci aşama başladı şu anda. Bu aşamalar aslında birbirleriyle birazcık iç içe. Gazze'ye bakıyoruz. Gazze'de çok fazla temizlik yapmamız gerekecek. Burada enkazdan bahsediyoruz. Evet, ben enkaz diyorum. Kazmamız gereken, incelememiz gereken çok enkaz var. Ve çok iyi bir iş çıkartıyoruz burada. Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Dünyadaki en zengin ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar, herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 35 ülke! Yalnızca 35 ülkeyi çağırdık. Ve çağırdığımız herkes de geldi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla "Barış Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yer aldığı 30 kadar lider katılırken, Gazze’deki ateşkesin tarafları olan Hamas ve İsrail katılmadı.

Şarm eş-Şeyh’te Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Ürdün Kralı II. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da zirvenin ev sahibi Sisi tarafından karşılanan liderler arasında yer aldı. Zirveye katılan liderler arasında Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif de yer aldı.