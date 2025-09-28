Tarihi başarıyla Türkiye'ye döndüler! Milli para yüzücülerden 10 madalya

Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan ay-yıldızlı kafile, İstanbul’a döndü.

Türkiye Yüzme Federasyonu yetkilileri ve sporcuların aileleri milli yüzücüleri çiçeklerle karşıladı. Şampiyonayı 10 madalya ile tamamlayan milli ekip, 73 ülke arasında 12. sırayı elde etti.

DEFNE KURT TARİHE GEÇTİ

50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanan Defne Kurt, Türk spor tarihinde bir ilki başardı.

Beş altınla şampiyonayı noktalayan milli sporcu, 2015’te Singapur’da yarım bıraktığı işi tamamladığını belirterek, “10 sene önce buraya gelip madalya alamamıştım. Bu kez yarım kalan işi bitirdim. Beş madalya beklemiyordum ama ilk altını aldıktan sonra diğerlerinin de geleceğini hissettim.” dedi.

ANTRENÖR GEMİCİOĞLU: “BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Milli takım antrenörlerinden Renin Gemicioğlu Oyeniyi, “Defne için anormal mutluluk yaşıyorum. Büyük bir hayalimiz vardı, gerçekleştirdik. Bu sadece başlangıç, daha iyilerini yapacağına inanıyorum. Hedef olimpiyatlar” diye konuştu.

UMUT ÜNLÜ: “DEFNE’NİN BAŞARISI HEPİMİZİ GURURLANDIRDI”

Şampiyonayı bronz madalyayla kapatan Umut Ünlü ise, “Benim ikinci dünya şampiyonamdı ve ilk madalyamı aldım. Çok mutluyum. Defne’nin 5 altın madalya alması bizi gururlandırdı. İnşallah 2028’de ikimiz de daha büyük başarılar elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.