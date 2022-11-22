15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kuleli Askeri Lisesi kapatılmıştı. Binanın akıbeti zaman zaman tartışma konusu olurken Arap sermayesine satıldığına yönelik iddialar sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iddiaları yalanlamış, “Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

BİNADA EĞİTİM BAŞLADI

Cumhuriyet’ten Baroş Terkoğlu’nun haberine göre; binanın akıbeti merakla beklenirken Milli Savunma Üniversitesi, binada eğitime başlandığını duyurdu. Milli Savunma Üniversitesi’nin sitesinden yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim yılında, binada yabancı diller yüksekokulunun faaliyete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kuleli Yerleşkesi’nde hizmet verecek olan yabancı diller yüksekokulunda, harp okullarımızı kazanan öğrencilerimiz yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edeceklerdir.”

Kuleli Yerleşkesi’nde 10 Ekim’de düzenlenen açılış, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun katılımıyla yapıldı. Açılış, Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi sitesinden de duyuruldu. Bu arada Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı resmi sayfasında da Kuleli Yerleşkesi Komutanlığı’nın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

İLK ADIM ATILDI

Bakanlık kaynakları, Kuleli Askeri Lisesi binasının yeniden TSK’ye kazandırılmasıyla ilgili kamuoyunda beklenti olduğunu, yabancı diller yüksekokulunun bu sürecin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Kuleli’deki Askeri Lise binası, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından (1826) sonra II. Mahmut tarafından yaptırılmıştı. O tarihten bugüne bina çeşitli tadilatlar, yangınlar görmüş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine kadar askeri lise olarak hizmet vermişti. Tarihi binada, İlker Başbuğ’dan Işık Koşaner’e birçok genelkurmay başkanı yetişmişti.