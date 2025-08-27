Tarihi cami alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 58 yıllık Merkez Camisi, gece saatlerinde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Altınordu ilçesi Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Camiden alevlerin yükseldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

Akkese Mahalle Muhtarı Ömer Manav (46), caminin alev topuna döndüğünü ifade ederek, "Yangını görünce ihbarda bulundum. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen geldi, yangına müdahale ederek söndürdü. Camimiz şu an harabeye döndü. Neredeyse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Devletimizden camimizin onarılması için destek bekliyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tarihi cami alev topuna döndü

Tarihi cami alev topuna döndü

Tarihi cami alev topuna döndü

Tarihi cami alev topuna döndü

Tarihi cami alev topuna döndü

Son Haberler
Türk moda endüstrisi, Moskova’daki BRICS+ Zirvesi’nde sahne alıyor
Türk moda endüstrisi, Moskova’daki BRICS+ Zirvesi’nde sahne alıyor
Erdoğan atacakları yeni adımı duyurdu!
Erdoğan atacakları yeni adımı duyurdu!
Son dakika... 10 şirkete kayyum atandı!
Son dakika... 10 şirkete kayyum atandı!
Lider Çorum FK'da yeni başkan belli oldu
Lider Çorum FK'da yeni başkan belli oldu
Samsunspor-Panathinaikos maçı öncesi skandal karar! Atatürk ve Fatih pankartına izin yok
Samsunspor-Panathinaikos maçı öncesi skandal karar! Atatürk ve Fatih pankartına izin yok