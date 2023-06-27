Tarihi çarşıda tepki çeken görüntüler: Bağımlı oteli gibi

Antalya’da kentin simgelerinden, tarihi yaklaşık 80 yıl öncesine dayanan Demirciler Çarşısı, 2008 yılında yenilendi. Çarşıda el emeği geleneğini sürdüren demirci, sobacı ve kalaycılar işlerine devam ediyor.

Yenilenen çarşının ortasına kule şeklinde yapılan "Soba Müzesi" ise bir süre sonra bir kahve firmasına verilerek kafe yapıldı. Ancak kafe bir süre sonra kapandı.

DHA’nın haberine göre, kafenin kapanmasının ardından kule şeklindeki alan, madde bağımlılarının ve evsizlerin mekanı haline geldi.

Gün içerisinde çarşının ortasında alana gelen kimliği belirsiz kişiler çevredeki kişilere aldırış etmeden uyumaya başlıyor. Akşamları ise yapının 3 giriş kapısına çarşaf çeken kişiler, adeta evleri gibi alanı kullanıyor ve çarşı içerisini kirletiyor.

Çarşı esnafı, bu kişiler yüzünden zaten az olan müşterilerinin çarşıya girmeye korktuklarını ve önlem alınmasını istedi.

Geçen hafta çarşıdaki bazı dükkanların kapılarının tuvalet gibi kullanılmaya başlanmasının ardından bir araya gelen esnaf, çözüm istediklerini belirten dilekçelerini Muratpaşa Kaymakamlığı'na verdi.

ESNAFLAR TEPKİLİ

Duruma bir çözüm bulunmasını isteyen çarşının 20 yıllık esnafı Tayyar İlgün, “Resmen uyuşturucu bağımlılarının oteli gibi oldu. Buraya çadır kuruyorlar, kapıları birileri sahiplenmiş. Dükkanların önünde ateş yakıyorlar, tuvaletlerini yapıyorlar. Bu insanlar, gelip geçenleri rahatsız ettiği için çarşıya kimse girmiyor. Biz burada esnafız ve zarar görüyoruz. Burada kimse iş yapamıyor. Az sayıda gelen kişi var bunlar yüzünden onlar da gelmek istemiyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

"GELENLER, ACABA BİZE SALDIRIRLAR MI DİYE SORUYORLAR"

Aynı çarşıda babasından sonra kendisi de esnaflığa devam eden Nazik Kütük, “Çarşımız şehrin göbeğinde, insanlar tarihi bir yere gelmek için uğraşıyor ama maalesef madde bağımlıları nedeniyle insanlar buraya gelmek istemiyor. Gelenler 'acaba bize saldırırlar mı' diye soruyorlar." diye konuştu.

"Burada akşama kadar içip, soyunup, uyuyorlar. Kimse durmak istemiyor. Ben çalışırken gelip karşımda tuvaletini yaptı." diyen Kütük, bu kişilerin insanları tehdit ettiğini söyledi ve "Bir gün önce dükkanımın önüne tuvaletlerini yapmışlar." ifadelerini kullandı.