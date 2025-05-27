Tarihi Çöküş

Lider Galatasaray’ın 30 puan gerisinde kalmasına rağmen kendi sahasında oynayacağı son maçında tribünleri dolduran, sadece 3’üncülük mücadelesi verdiği halde heyecanlı, coşkulu bir şekilde takımını destekleyen büyük Beşiktaş taraftarına yakışır mı bu futbol. Nasıl bir futbol, nasıl bir sonuç bu. Beşiktaş’ın gerçek sahibi olan taraftar, takım sanki şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibi stadı doldursun, desteklesin, Beşiktaş’ın çok büyük futbolcuları ligde hiçbir iddiası olmayan Çaykur Rizespor’a yenilsin. Haftalardır spor camiası, yazıyor çiziyor. Beşiktaş’ın tek bir hedefi var, o da ligi 3’üncü bitirmek. Ama ne futbolcular ne de Ole hoca bu hedefin farkında değil. Evet arkadaşlar haftalardır yazıyoruz Beşiktaş’ın tek bir hedefi var oda ligi 3’üncü sırada tamamlaması. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş’ın tek bir hedefi olur, ligi zirvede bitirip şampiyon olmak. Bu sezon bizler 3’üncülüğü kabullendik. Ama oyuncularda aynı ciddiyeti göremiyorum. 2 haftada 5 puan kaybettiler. Puan kaybettikleri takımlarında şu an ligde hiçbir iddiası bulunmayan ekipler. Sonra da tribünler bizleri neden ıslıklıyor, neden kötü tezahürat yapıyor dersiniz. Kulübün tek ve gerçek sahibi taraftardır. Bu çok acı bir durum. Beşiktaş 3’üncü mü olacak, 4’üncü mü olacak? Bu durum halkın takımına yakışmıyor. Beşiktaş’ın mazisi başarılarla dolu, ligde namağlup şampiyon olan tek takım. Takımın bu hale düşmesi canımızı çok acıtıyor. Bu tarihi bir çöküştür. Sezon başında yanlış kadro planlaması ve yönetimsel hatalar takımın zirveden hızlı kopmasına sebep oldu. Bu sezon işler iyi gitmedi, önümüze bakmak gerekir. Önümüzdeki sezonun daha verimle ve faydalı geçmesi için mutlaka ligi 3’üncü bitirmek gerekiyor. Beşiktaş’ın Süper Lig’i 3’üncü sırada bitirmesi halinde kulübü önemli avantajlar bekliyor; Sıralama ödülü ve Avrupa Kupalarına katılım aşaması.

. 42.6 milyon TL sıralama ödülü.

. UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu’ndan katılım hakkı

. İlk resmi maçına 21 Ağustos tarihinde çıkacak.

. Süper Kupa mücadelesine katılma hakkı.

Ligi 3’üncü bitirme senaryosu gerçekleşirse, hem kulüp kasasına ciddi miktar para girecek hem de sezon hazırlık süresi uzatılarak teknik ekip ve oyuncular için daha sağlıklı bir kamp ve hazırlık dönemi geçirme fırsatı oluşacak.

Beşiktaş’ın ligi 3’üncü sırada tamamlaması gerekiyor. Son haftaya girdik artık. Beşiktaş son maçını kazansa bile 3’üncülük için yarıştığı Samsunspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Bakalım 3’üncülük hedefi gerçekleşecek mi?

THY Euroleague’de şampiyon olan Fenerbahçe Beko takımını tebrik ederim. Bizlere bu mutluluğu yaşattığı için sonsuz şükranlarımı sunarım.