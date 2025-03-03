Tarihi dava: TÜİK ilk kez hakim karşısında!

"TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle dava açan eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in ilk kez hakim karşısına çıktığını belirterek, "TÜİK mahkeme huzurunda savunmalarını sunacak. Birçok emekli derneği, sendika, siyasi parti temsilcileri burada. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in de uzman olarak dinlenilmesini talep ettik" dedi. Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül ise "Bu haklı davamızda, 16 milyon emeklinin sesi olmak için buradayız. Yetkililer ve siyasi iktidar, artık emeklilerin sesini duyun. Emekli geçinemiyor, yaşayamıyor, barınamıyor" diye konuştu.

Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesinde bugün duruşmalı görülecek.

"TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği" gerekçesiyle pek çok siyasi parti ve dernek suç duyurusunda bulunurken, eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz de TÜİK'e, enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurmuştu. TÜİK'ten yanıt alamayan Seyfettin Çilesiz, "TÜİK’in açıkladığı enflasyonla çarşı pazardaki fiyat artışlarının örtüşmediği, açıklanan düşük enflasyon nedeniyle kendisinin ve emeklilerin aylıklarına düşük zam yapıldığı" gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan'ın, yargılamanın duruşmalı yapılması talebi üzerine, Ankara 6. İdare Mahkemesi duruşmayı bugün saat 09.30'da görmeye başladı.

Davaya destek vermek için CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Gürten, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, Mücadeleci Emekliler Derneği, Birleşik Emekliler Sendikası, Tüm Emekliler Sen, Büro-İş, Hekim-Sen, Eğitim-Sen üyeleri İdare Mahkemesi önüne geldi. Sloganlar atan emekliler ellerinde, "Ah TÜİK, vah TÜİK, yaktın emekliyi TÜİK" yazılı dövizler taşıdı.

"TÜİK İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK"

Duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in ilk kez hakim karşısına çıktığına dikkati çekerek, "TÜİK mahkeme huzurunda savunmalarını sunacak. Birçok emekli derneği, sendika, siyasi parti temsilcisi burada. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in de uzman olarak dinlenilmesini talep ettik, konuyla ilgili çok fazla bilgiye sahip. Birol Bey'i mahkemede dinleteceğiz. Mahkeme bugün karar verebilir ya da 15 gün içerisinde kararını açıklayacaktır. Emeklilerde büyük bir heyecan var, haklarını istiyorlar" diye konuştu.

"BİZ İKİ KURUMUN ARASINDA PİNPON TOPU OLMAK İSTEMİYORUZ"

ANKA'ya konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül ise şunları kaydetti:

"Bugün bizim de müdahil olduğumuz bir dava görülecek. Fakat mahkeme, bizim gibi emekli 8 tane kurumun, "menfaatiniz yok" diyerek müdahillik talebimizi reddetti. Ona rağmen biz bugün buradayız. TÜİK'e karşı açılan bu haklı davamızı takip için buradayız. TÜİK'e "açıklamış olduğunuz veriler gerçeği yansıtmıyor" diyerek dilekçe verdik. TÜİK'in bize dediği "enflasyon verilerini her ne kadar biz açıklıyorsak, zammı SGK yapıyor." Bunun üzerine SGK'ye giderek dilekçe verdik. SGK da "her ne kadar maaş artışlarını biz yapsakta TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre yapıyoruz" dedi. Yani emekli pinpon topu gibi... Bir TÜİK vuruyor, bir SGK vuruyor. Biz iki kurumun arasında pinpon topu olmak istemiyoruz. İlk defa TÜİK hakim önüne çıkıyor. Bu haklı davamızda, 16 milyon emeklinin sesi olmak için buradayız. Yetkililer ve siyasi iktidar, artık emeklilerin sesini duyun. Emekli geçinemiyor, yaşayamıyor, barınamıyor."

"BU DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle de "Davamıza ve hakkımıza sahip çıkmak için buradayız. TÜİK'in enflasyon hesabı hayatımızı baskıladı, bizi yoksulluğa sürükledi. İnsanlar aç, buna dur demeye geldik" dedi.

Hekim-Sen'den Sedat Atlas, "TÜİK'in enflasyon hesaplamaları halkın gerçekleriyle örtüşmüyor. Bu hesapların yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Yavuz Karagöz ise "TÜİK yıllardır bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bir sistemi uyguluyor. Bugün burada, emeklilerle birlikte TÜİK'in yanlış hesaplarını deşifre etmek için buradayız. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.