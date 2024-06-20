Tarihi davada 22 sanık beraat etti

Kırgızistan'ın Buldozer lakaplı eski başsavcısı Azimbek Beknazarov'un, taraftarları tarafından muzaffer bir futbol yıldızı gibi havaya kaldırılarak mahkeme salonundan uzaklaştırılmasının görüntüsü ülkede gündemine bomba gibi düştü.

Beknazarov, Orta Asya'nın huzursuzluğa en yatkın ülkesindeki siyasi yaşamı simgeleyen bir adam: Hükümete girip çıkan, sürekli manevra yapan, birden fazla kez hapse atılan.

Bir başka eski mahkum olan Başkan Sadir Japarov'un rejiminin anahtarı çöpe atması gerekiyordu.

67 yaşında olan ve bundan önce de mahpusa girip çıkan Beknazarov, Kırgız-Özbek sınır anlaşmasına karşı muhalefet cephesi oluşturmak suretiyle hükümeti devirmeyi amaçlama suçundan 20 yılla yargılanıyordu.

Beknazarov'un da içinde bulunan tutukluların tamamı bugün serbest bırakıldı.