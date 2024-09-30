Tarihi Diyarbakır Surları'na Nasrallah'ın posteri asıldı

Pazar günü, tarihi Diyarbakır Surları'na İsrail'in hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı asıldı. Kimliği belirsiz bir grup, Filistin bayraklarıyla surlara çıkarak üzerinde "Yolun yolumuzdur ey şehid" yazılı büyük bir Nasrallah posterini aşağı sarkıttı. Poster asıldığı anların video ve fotoğrafları sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.

Lübnan'ın büyük kısmını kontrol eden Hizbullah'ı 30 yıldır yöneten Nasrallah'ın, cuma gecesi İsrail'in hava saldırılarında öldürüldüğü hem İsrail hem de Hizbullah tarafından teyit edilmişti.

İsrail savaş uçakları, cuma akşamı Lübnan'da Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara bir dizi saldırı düzenlemişti. Bu saldırılar, İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği en ağır bombardıman olarak değerlendiriliyor. İsrail askeri yetkilileri, Hizbullah'ın merkez karargahının güneydeki konutlardan birinin altına inşa edildiğini ve bu karargahı hedef aldıklarını belirtiyor. Bölgeye yönelik daha fazla saldırının geleceği ifade ediliyor.

NASRALLAH KİMDİR?

Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Abbas Musavi'nin Güney Lübnan'da İsrail helikopterinin düzenlediği saldırıda öldürülmesinden iki gün sonra, Şubat 1992'de Nasrallah genel sekreter olarak seçilmişti.

Nasrallah yönetiminde Hizbullah, 18 yıllık işgalin ardından 2000 yılında İsrail birliklerinin Güney Lübnan'dan çekilmesiyle sonuçlanan yıpratma savaşına liderlik etmişti. Nasrallah'ın en büyük oğlu Hadi, 1997'de İsrail güçlerine karşı savaşırken hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekilmesinden sonra Nasrallah, hem Lübnan'da hem de Arap dünyasında ikonik bir statü kazanmıştı. Usta bir stratejist olarak görülen Nasrallah, Hizbullah'ı İsrail'in "baş düşmanı" olarak yeniden şekillendirmiş ve İran'daki Şii dini liderlerle ve Hamas gibi Filistinli militan gruplarla ittifaklar kurmuştu.