Tarihi eğip büken öğretmenden skandal sözler... Daha önce şort giyen ilkokul çocuklarını azarlamıştı

İstanbul’da bir okulda öğretmen olarak görev yapan Aytaç Demir daha önce sosyal medyada gündem olan bir videosunda skandal ifadeler kullanmıştı. Şort giyen ilkokul çocuklarını azarlayan Demir “Müslümanın çocuğu her zaman akıllı ve edeplidir. Siz Müslümanın çocuğu değil misiniz?” demişti.

Demir’in son videosunda ise skandal ifadelerle dolu tarih konuşmasıyla gündeme geldi. Aytaç Demir, Osmanlı’nın yıkılması ile ilgili “Osmanlı Devleti maalesef ki yıkılmış. Niye yıkılmış biliyor musunuz? 1. Dünya Savaşı'nda girdiği cephelerde zayıf olduğu için değil, içimizdeki hainler tarafından arkasından vurulduğu için” dedi.

Demir, Kurtuluş Savaşı’nı anlatırken Atatürk ve silah arkadaşlarını yok sayarak şu ifadeleri kullandı:

“Osmanlı Devleti yıkılınca zalim devletler Anadolu'nun içine kadar gelmişler, Anadolu'yu işgal etmişler. Bunu duyan neneleriniz dedeleriniz ellerinde taş tüfek, ne bulurlarsa artık... ellerine ne geçerse onları kullanıp o zalim devletleri o işgalci devletleri denize kadar dökmüşler."

YouTube’da yayınlanan video tepkilerin odağına yerleşti.