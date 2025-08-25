Tarihi eser bulmak isterken, yakayı jandarmaya kaptırdılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S., K.D., V.İ., Y.M. ve M.K. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yapılarak yakalandı. Kazı alanında ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet dedektör, 1 adet kabartmalı sikke ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.