Tarihi eser kaçakçılarına jandarma 'dur' dedi

Kaynak: İHA
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma 'dur' dedi

Bingöl’de jandarma ekiplerinin çalışmasında, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 42 adet sikke bulundu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Merkez ilçe J.K.lığı, KOM.Ş.Md.lüğü ve İsth.Ş.Md.lüğü ekiplerimizce, 12 Ağustos 2025 günü 3 şüpheli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak maksadıyla müşteri arayışında olduğunun öğrenilmesi üzerine, teknik ve fiziki takip sonucu Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 adet sikke ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

sikke.jpg

Son Haberler
CHP'den ortalığı tozu dumana katacak açıklama!
CHP'den ortalığı tozu dumana katacak açıklama!
Beykoz'da 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın
3 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Edirne’de polis ekiplerinden dev operasyon!
Edirne’de polis ekiplerinden dev operasyon!
Mourinho'ya Zinchenko transferinde tanıdık rakip
Mourinho'ya Zinchenko transferinde tanıdık rakip
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma 'dur' dedi
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma 'dur' dedi