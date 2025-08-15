Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan şok baskın

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri, 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonla tarihi eser kaçakçılığına önemli bir müdahale yaptı. Ekipler, M.T. isimli 45 yaşındaki bir şahsın arazide dedektör kullanarak izinsiz kazı yaptığı bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine yapılan saha çalışması, kaçak kazı faaliyetlerinin büyüklüğünü ortaya koydu. Şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda, kazı sırasında kullanılan malzemeler ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLER

Aramalarda, şüphelinin kazılarda kullandığı bir dedektör ve bir çapa bulundu. Ayrıca 4 adet yüzük, 74 adet tarihi olduğu değerlendirilen metal parça ve 101 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, jandarma tarafından muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi. Yetkililer, bu tür eserlerin kayıt altına alınması ve korunmasının, bölgenin kültürel mirası açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma yetkilileri, bölgede benzer kaçak kazı girişimlerine karşı denetimlerin artırılacağını açıkladı. Ayrıca halkın, tarihi eser kaçakçılığı konusunda duyarlı olması ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi istendi.

MANİSA’DA TARİHİ KAÇAKÇILIK TEHLİKESİ

Manisa, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olarak, tarihi eser kaçakçılığına karşı hassas bir konumda bulunuyor. Uzmanlar, izinsiz kazıların hem kültürel mirasa zarar verdiğini hem de suç teşkil ettiğini belirtiyor. Son yıllarda bölgede artan kaçak kazı olayları, yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu operasyon, yerel tarih ve kültürün korunması adına önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.