Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede tarihi eser kaçaklığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, İkiçeşmelik Mahallesi girişinde bir araç kontrollü olarak durduruldu.

Araçta bulunan H.F.N. isimli şahıs indirildi ve sorgulama sırasında kimliği belirlendi. Yapılan araç aramalarında, 1 adet 9x19 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet Helenistik dönemi özelliklerini taşıyan ve Afrodit betimlemesi olduğu düşünülen 21.5 cm uzunluğunda, 5.5 cm eninde heykel ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, H.F.N. isimli şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü.

aw213020-01.jpg

Son Haberler
Tunç Şatıroğlu’ndan kritik açıklama: Yatırım yapan kayıplar yaşayacak Ekonomi
Tunç Şatıroğlu’ndan kritik açıklama: Yatırım yapan kayıplar yaşayacak
Tarihin en kanlı boks müsabakası Spor
Tarihin en kanlı boks müsabakası
Erol Evgin’den sokak köpekleri yasasına tepki: Devlet can almaz, yaşatır Magazin
Erol Evgin’den sokak köpekleri yasasına tepki: Devlet can almaz, yaşatır
Yollarda yılan alarmı! Vatandaşlar tedirgin oldu Yerel Haberler
Yollarda yılan alarmı! Vatandaşlar tedirgin oldu
Ankara’da eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesi Gündem
Ankara’da eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesi
Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısının yeni koleksiyonu 24-25 Mayıs’ta sergilenecek Ekonomi
Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısının yeni koleksiyonu 24-25 Mayıs’ta sergilenecek
Mikro granül gübre nedir? Keşfet
Mikro granül gübre nedir?