Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede tarihi eser kaçaklığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, İkiçeşmelik Mahallesi girişinde bir araç kontrollü olarak durduruldu.

Araçta bulunan H.F.N. isimli şahıs indirildi ve sorgulama sırasında kimliği belirlendi. Yapılan araç aramalarında, 1 adet 9x19 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet Helenistik dönemi özelliklerini taşıyan ve Afrodit betimlemesi olduğu düşünülen 21.5 cm uzunluğunda, 5.5 cm eninde heykel ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, H.F.N. isimli şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü.