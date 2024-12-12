Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Gaziantep'te Jandarma Komutanlığı kaçak kazıları önlemek için aralıksız çalışıyor. Define bulmak için kaçak kazı yapan şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, Nizip ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra edildi. Devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şüpheli suçta kullandığı dedektör ve kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemesine el konularak şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

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