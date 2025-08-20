Tarihi eser kaçakçısına Jandarma’dan darbe

Tarihi eser kaçakçısına Jandarma’dan darbe

Yalova’da jandarma bir kişinin Roma dönemine ait mezar taşını satılıyor ihbarı üzerine harekete geçti. Alıcı kılığına giren jandarma düzenlediği operasyonda 1900 yıllık Roma dönemine ait tarihi mezar taşını satmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.'nın tarihi eser niteliği taşıyan bir mezar taşını satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. İ.A. ile müşteri gibi irtibat kurup buluşan ekipler, Çınarcık ilçesinde toprağa gömülü halde gizlenen üzerinde insan figürü bulunan mezar taşını ele geçirdi.

Yalova Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede, mezar taşının Roma Dönemi'ne ait ve yaklaşık 1900 yıllık olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan İ.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

