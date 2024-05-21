Tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde her türlü kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Son operasyonda, Vezirköprü ilçesinin kırsal bölgelerinde tarihi eser arayışında oldukları tespit edilen iki şüpheliye yönelik bir harekat gerçekleştirildi. R.G. ve H.İ.K. isimli şahısların dedektörle arama yaparak buldukları tarihi eserleri ilçe merkezinde satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamayı başardı.

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplamda 121 sikke ile 10 obje ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanılan 2 dedektör de ele geçirilenler arasındaydı.

Gözaltına alınan R.G. ve H.İ.K. hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.