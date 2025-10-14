Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yendiği maçın ardından ülkesinin basınına konuştu.

STOILOV 6 PASTA İLE TEPKİLERİ YUMUŞATTI

Maç Telegraf gazetesine açıklamalarda bulunan Bulgar teknik adam, farklı sonuca dair duyduğu utancı gizleyemedi.

Stoilov, “Çok utanç verici bir yenilgi. Ayrıntılara girmeyeceğim. Analizleri yapacak kişiler var. Sadece şunu söyleyebilirim: Bu 6-1’lik sonuç yüzünden 50 Türk bana gülüyordu. Tsvetanov (Stoilov'un yardımcısı) Bulgaristan maçına yönelik tepkileri azaltalım diye altı pasta aldı ve Göztepe soyunma odasına götürdü.” ifadelerini kullandı.